രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ ആരാധക സംഘടനയുടെ വനിതാ വിഭാഗവുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് നടൻ ധനുഷ്

ചെന്നൈ: രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ തമിഴ് നടൻ ധനുഷ് ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ കോളെജിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ആരാധക സംഘടനയുടെ വനിതാ വിഭാഗവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഞായറാഴ്ചയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച.
നടന്റെ ആരാധക സംഘടനയിൽ വരുത്തിയ നിർണായകമായ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ 'ധനുഷ് നർപ്പണി മൻട്രം' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഔദ്യോഗിക ആരാധക സംഘടനയെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റുകയും 'ധനുഷ് നർപ്പണി ഇയക്കം' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കോയമ്പത്തൂരിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകിയത്. പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പുതിയ ഔദ്യോഗിക ലോഗോയും പുറത്തിറക്കി. ചുവപ്പും വെള്ളയും നിറങ്ങളിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വലിയ ചുവന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ധനുഷിന്റെ ചിത്രമാണ് ലോഗോയിലുള്ളത്.
രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്നോ ധനുഷ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആരാധക സംഘടനയെ ചിട്ടയായ ക്ഷേമപ്രവർത്തന പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ നടപടി തമിഴ്നാട്ടിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാധക പിന്തുണ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്രമബദ്ധമായി നടത്താനുമുള്ള നീക്കമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.