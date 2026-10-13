വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ അഴിമതിയെന്ന് ആരോപണം; ടിവികെ സർക്കാരിനെതിരേ എഐഎഡിഎംകെ

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിവികെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ വൻ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമി ആരോപിച്ചു. തമിഴ്നാട് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോർപറേഷന്റെ (ടിഎൻപിഡിസി) പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റിന് ശരാശരി 35 രൂപ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള ഹ്രസ്വകാല കരാറുകളെയാണ് പളനിസ്വാമി വിമർശിച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത തമിഴ്നാട്ടിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്കും ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിനും കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അടിക്കടിയുള്ള വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിന് കാരണം അഞ്ച് മാസം മുൻപ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ടിവികെ സഖ്യസർക്കാരിന്റെ പരിചയക്കുറവും ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളുമാണെന്ന് പളനിസ്വാമി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭരണകൂടം വ്യവസ്ഥാപിതമായ അഴിമതിക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ജയലളിതയുടെയും തന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഐഎഡിഎംകെ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് തമിഴ്നാട് വൈദ്യുതി മിച്ചമുള്ള സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരുന്നുവെന്ന് പളനിസ്വാമി അവകാശപ്പെട്ടു. നിലവിലെ സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ ആസൂത്രണം നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അഴിമതി സംശയത്തെ തുടർന്ന് മേയിൽ നേരത്തേയുള്ള വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുകൾ സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയെന്നും ജൂണിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ദീർഘകാല കരാറുകൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റിന് 32 മുതൽ 37 രൂപ വരെ നിരക്കിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി ഹ്രസ്വകാല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പുതുക്കിയ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ കാരണം സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ ഏകദേശം 1,500 രൂപയിൽ നിന്ന് 4,000 രൂപയായി ഉയർന്നതായി പരാതികളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.