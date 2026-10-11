ധാക്ക: ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച സ്റ്റുഡന്റ്സ് എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ' പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടി (NCP). തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യതയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാടുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്ന് എൻസിപി കൺവീനർ നാഹിദ് ഇസ്ലാം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ സമരം നിങ്ങളുടെ മാത്രം അല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ സമരം അറിയുന്നുവെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഡൽഹിയിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച യുവാക്കളെയും സംഘാടകരെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചതും മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ....
ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങളോടും ജനാധിപത്യ ശക്തികളോടും,
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യതയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാടുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയോടുള്ള ഞങ്ങൾ ഉറച്ച ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധക്കാരെയും സംഘാടകരെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും തടങ്കലിലാക്കിയതും, ജന്തർ മന്തറിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യതയെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് സുതാര്യമായ മറുപടികളാണ് വേണ്ടത്; മറിച്ച് ബാരിക്കേഡുകളോ സെൻസർഷിപ്പോ അല്ല.
ഈ പോരാട്ടം നിങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഭരണകൂടം, ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാനുഷിക അന്തസ് എന്നിവയ്ക്കായി പോരാടുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെന്ന നിലയിൽ ധാക്കയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു.
ഈ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങൾ അത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. 2024 ജൂലൈയിൽ, നിയമനങ്ങളിലെ സംവരണത്തിനെതിരേ വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം, 15 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിനെതിരായ ഒരു ദേശീയ മുന്നേറ്റമായി മാറി. ഭരണകൂടം ഇതിനെതിരേ വെടിയുണ്ടകളാണ് പ്രയോഗിച്ചത്. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിലും അത് അടിച്ചമർത്തുന്നതിനിടയിലും 1,400-ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പിന്നീട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കണക്കാക്കി. ഞങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളും എഴുത്തുകാരും സ്വതന്ത്ര ശബ്ദങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ച ഐക്യദാർഢ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ആഴത്തിൽ സ്മരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജനാധിപത്യപരമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യത്തെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഷഹീൻ ബാഗിലെ സ്ത്രീകൾ ഡൽഹിയിലെ തണുപ്പിലും തുല്യ പൗരാവകാശത്തിനായി നിലകൊണ്ടു; അതേസമയം ജെഎൻയു (JNU), ജാദവ്പൂർ സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ തലമുറകളായുള്ള വിദ്യാർഥികൾ സംഘടിതമായ വിയോജിപ്പിന്റെ ശബ്ദം നിലനിർത്തിപ്പോന്നു. ഇവ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന്, ഇന്ത്യൻ യുവതികളുടെ ധീരത വീണ്ടും തെരുവുകളിൽ നാം കാണുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ജൂലൈ വിപ്ലവത്തിലും സ്ത്രീകൾ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു; അവരുടെ ധീരതയും ത്യാഗവും ഞങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
ഹിന്ദുത്വ ഭൂരിപക്ഷവാദം, ഫാസിസം, മതപരമായ മേധാവിത്തത്തിന്റെ ഏത് രൂപവും ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. ബംഗ്ലാദേശിലെന്നപോലെ ഇന്ത്യയിലും ഏകാധിപത്യത്തെയും വർഗീയ വിദ്വേഷത്തെയും രാഷ്ട്രീയ അസഹിഷ്ണുതയെയും ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു. മതം, ജാതി, ലിംഗഭേദം, വർഗം എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ, വർഗീയ സൗഹാർദത്തിലും സാമൂഹിക നീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാവി. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുകയും, വിയോജിപ്പുകൾ കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും, പൗരത്വം തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു സമൂഹവും യഥാർഥത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമല്ല. സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള അവകാശത്തെ മാനിക്കണമെന്നും, പ്രതിഷേധ സംഘാടകരെ എവിടെയാണ് തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അവരെ തടവിലാക്കിയതിനുള്ള നിയമപരമായ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും, തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും, ഭീഷണികളോ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കലോ കൂടാതെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഇന്ന്, നിരവധി യുവനേതാക്കൾ അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിചാരണ കൂടാതെ വർഷങ്ങളായി ഷർജീൽ ഇമാമും ഉമർ ഖാലിദും തടവറയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ യുവ പ്രതിഷേധക്കാരെയും മനസാക്ഷിയുടെ തടവുകാരെയും ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകരായാണ് കാണുന്നത്. അവരുടെ ധീരത ദക്ഷിണേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമേകുന്നു.
അതിർത്തിയിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ, ജലവിതരണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ദേശീയ പരമാധികാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. പരസ്പരം തുല്യരായി കാണുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളും, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സർക്കാരുകളും, ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒഴികഴിവായി പരമാധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായ ഒരു ദക്ഷിണേഷ്യയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളോട്: ധാക്കയിൽ നിന്നും, ഞങ്ങളുടെ 'ജൂലൈ തലമുറ'യുടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ജനാധിപത്യ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു. ഉറച്ചുനിൽക്കുക, പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുക, വർഗീയ വിദ്വേഷം തള്ളിക്കളയുക, ഫാസിസത്തിനും വിഭജനത്തിനും മുന്നിൽ ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ ഭാവി അടിയറവെക്കാതിരിക്കുക.
ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്