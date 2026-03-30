ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 14 ദിവസം ബാങ്ക് അവധി; വിശദാംശങ്ങളറിയാം!

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്താനിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്തവണ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 14 അവധികളാണ് ഉള്ളത്. ഞായറാഴ്ചയും ണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും നാലാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും അടക്കമുള്ള ദിവസങ്ങൾ കണക്കാക്കിയാണ് 14 അവധികൾ വരുന്നത്.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ബാങ്കുകള്ക്ക് അവധി. കേരളത്തിലിത് 11 അവധികളാണ്. കേരളത്തില് ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും നാലാമത്തെ ശനിയാഴ്ചക്കു പുറമേ ഏപ്രില് ഒന്ന്, പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച, ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച, അംബേദ്കര് ജയന്തി, വിഷു എന്നിവയാണ് അവധികൾ വരുന്നത്.
അവധികൾ ഇങ്ങനെ...
ഏപ്രില് 1 - വാര്ഷിക കണക്കെടുപ്പ്
ഏപ്രില് 2- പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച
ഏപ്രില് 3- ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച
ഏപ്രില് 5- ഞായറാഴ്ച
ഏപ്രില് 11- രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച
ഏപ്രില് 12- ഞായറാഴ്ച
ഏപ്രില് 14- ഡോ. ബി ആര് അംബേദ്കര് ജയന്തി
ഏപ്രില് 15- വിഷു
ഏപ്രില് 16- ബൊഹാഗ് ബിഹു
ഏപ്രില് 19- ഞായറാഴ്ച
ഏപ്രില് 20- ബസവ ജയന്തി/ അക്ഷയ തൃതീയ
ഏപ്രില് 21- ഗരിയ പൂജ
ഏപ്രില് 25- നാലാമത്തെ ശനിയാഴ്ച
ഏപ്രില് 26- ഞായറാഴ്ച