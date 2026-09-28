India

ഒക്റ്റോബറിൽ 16 ദിവസം ബാങ്ക് അവധി; വിശദാംശങ്ങളറിയാം!

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അവധി വരുന്നത്
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ഒക്റ്റോബറിൽ 16 ദിവസം ബാങ്ക് അവധി; വിശദാംശങ്ങളറിയാം!

Representative image

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ന്യൂഡൽഹി: ഒക്റ്റോബറില്‍ രാജ്യത്താകെ 16 ദിവസം ബാങ്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. പ്രാദേശിക, ദേശീയ അവധികളും വിക്കന്‍റ് ഹോളിഡേയ്സുമടക്കമുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടിയുള്ള കണക്കാണിത്. സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബാങ്കുകളുടെ അവധി ദിനങ്ങളില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അവധി വരുന്നത്.

കേരളത്തിലത് 9 ദിവസമാണ്. ഞായറാഴ്ച, രണ്ടാം ശനി, നാലാം ശനി, ഗാന്ധി ജയന്തി, മഹാനവമി, വിജയദശമി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയാണ് 9 അവധികൾ വരുന്നത്. റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കുന്ന ഹോളിഡേ കലണ്ടര്‍ അനുസരിച്ചാണ് ഒക്റ്റോബര്‍ മാസത്തിലെ ബാങ്ക് അവധി കണക്കാക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ അവധി ദിവസങ്ങൾ

ഒക്റ്റോബര്‍ 2- വെള്ളിയാഴ്ച- ഗാന്ധിജയന്തി

ഒക്റ്റോബര്‍ 4- ഞായറാഴ്ച

ഒക്റ്റോബര്‍ 10 - രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച

ഒക്റ്റോബര്‍ 11- ഞായറാഴ്ച

ഒക്റ്റോബര്‍ 18- ഞായറാഴ്ച

ഒക്റ്റോബര്‍ 20- ചൊവ്വാഴ്ച- മഹാനവമി

ഒക്റ്റോബര്‍ 21- ബുധനാഴ്ച- വിജയദശമി

ഒക്റ്റോബര്‍ 24- നാലാം ശനിയാഴ്ച

ഒക്റ്റോബര്‍ 25- ഞായറാഴ്ച

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