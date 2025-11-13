India

കൂറുമാറ്റം; മുകുൾ റോയിയുടെ എംഎൽഎ പദവി റദ്ദാക്കി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി ബിജെപി എംഎൽഎ‌ അംബിക റോയ് എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി.
Cal HC cancels Mukul Roy's West Bengal Assembly membership under anti-defection law

മുകുൾ റോയ്

Updated on

കോൽക്കത്ത: കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം പ്രകാരം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് മുകുൾ റോയിയുടെ നിയമസഭാം അംഗത്വം കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. 2021 മേയിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയിച്ചാണ് റോയ് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. പക്ഷേ ഓഗസ്റ്റിൽ ബിജെപി വിട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു.

ഇതിനെതിരേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി ബിജെപി എംഎൽഎ‌ അംബിക റോയ് എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി.

ജസ്റ്റിസ് ദേബങ്സു ബാസക് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്‍റേതാണ് വിധി. മുകുൾ റോയുടെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കാനുള്ള ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ബിമാൻ ബാനർജിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരേയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

high court
west bengal
defection

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com