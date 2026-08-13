ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ടിപ്പ് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഊബർ, ഓല, റാപിഡോ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപു തന്നെ ടിപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതോടെ റോഡ്-ഗാതാഗത-ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് കർശന നിർദേശം.
ക്യാബ് അഗ്രിഗേറ്റര്മാര് തങ്ങളുടെ ആപ്പുകളില് നിന്ന് ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ടിപ്പ് പ്രോംപ്റ്റുകളും ഉടന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യണം. യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തില് അഡ്വാന്സ് ടിപ്പ്, ആഡ്-ഓണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രോംപ്റ്റുകള് ഉപയോഗിക്കാന് പാടില്ല. അധിക തുക നല്കുന്നത് ഡ്രൈവര് യാത്ര സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയോ, വെയിറ്റിങ് സമയത്തെയോ, സേവനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയോ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കണം എന്നിങ്ങനെയാണ് നിർദേശങ്ങൾ.
എന്നാൽ യാത്ര പൂർത്തിയായശേഷം ഉപഭോക്താവിന് സ്വമേധയാ ടിപ്പ് നൽകുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല. 2025 ലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അഗ്രിഗേറ്റർ ഗൈഡ്ലൈൻസ് പ്രകാരമാണ് നടപടി