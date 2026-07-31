ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 10 നാവികർ അടക്കം 16 ഇന്ത്യക്കാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് കേന്ദ്രം പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചു. 75 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരുക്കേറ്റതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി കീർത്തി വർദ്ധൻ സിങ് രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.
ഒമാനിൽ 8 പേരും യുഎഇയിൽ നാലു പേരും കുവൈറ്റിൽ രണ്ടു പേരും ഇറാനിലും സൗദ്യ അറേബ്യയിലും ഓരോ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി മുഖേന സ്വകരീച്ചുവരുകയാണെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.