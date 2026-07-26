India

സമരപോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചവർ! എസ്എഫ്ഐക്കും എഐഎസ്എഫിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് സിജെപി

ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളായ എസ്എഫ്ഐയുടെയും എഐഎസ്എഫിന്‍റെയും പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചാണ് സിജെപിയുടെ നന്ദി
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സമരപോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചവർ! എസ്എഫ്ഐക്കും എഐഎസ്എഫിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് സിജെപി

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ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർമന്തറിലെ സമരപോരട്ടത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് ഒപ്പം നിന്ന വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി. ഒപ്പം നിന്നതിനും പിന്തുണച്ചതിനും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതും എടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് സിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അശുതോഷ് റങ്ക നന്ദി പറഞ്ഞ് എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.

ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളായ എസ്എഫ്ഐയുടെയും എഐഎസ്എഫിന്‍റെയും പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചാണ് സിജെപിയുടെ നന്ദി. പിന്തുണ നൽകിയ മറ്റ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾക്കും നന്ദിയെന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഈ സംഘടനകൾ സമരപോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

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