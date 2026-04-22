പാക്കിസ്ഥാന് ആഗോള സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത് മോദിയുടെ വീഴ്ച: കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശനയത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്. 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ആഗോളതലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വീകാര്യത വീണ്ടെടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 22-നായിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ ഭീകരർ ആക്രമണം നടത്തിയത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ സംഭവം ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ചയാണെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാക്കിസ്ഥാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയം താറുമാറാണെന്നും ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "സൈന്യം ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യം ഇപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ ബഹുമാനം നേടുകയാണ്. ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശനയത്തിന്റെയും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളുടെയും സമ്പൂർണ പരാജയമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു.
നിലവിലെ വിദേശനയത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ആവശ്യമാണെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി അതിന് തയാറാകില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' എന്ന സൈനിക നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ പാക്കിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചു.
പഹൽഗാം ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ്, ഭീകരവാദത്തോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമാണെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു.