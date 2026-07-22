അയോധ്യ: ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ നിർണായക യോഗങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച അയോധ്യയിൽ നടക്കും. പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കുന്നതും ട്രസ്റ്റിലെ മൂന്ന് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതും രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ (സിഇഒ) നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. രാമക്ഷേത്ര കൊള്ള വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് രാമക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗവും തുടർന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് മഹന്ത് നൃത്യഗോപാൽ ദാസിന്റെ വസതിയായ മണിരാം ഛാവണിയിൽ പതിവ് യോഗവും നടക്കുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ക്ഷേത്ര കൊള്ളയെ തുടർന്ന് രാജിവച്ച ചമ്പത് റായിക്ക് പകരം പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കുന്നതും ട്രസ്റ്റിമാരായ അനിൽ മിശ്രയുടെ രാജിയും ബിമലേന്ദ്ര മോഹൻ പ്രതാപ് മിശ്രയുടെ മരണവും മൂലമുണ്ടായ മൂന്ന് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമാണ് പ്രത്യേക യോഗത്തിലെ പ്രധാന അജണ്ട.
പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച സിഇഒ തസ്തികയുടെ ഭരണഘടന, ചുമതലകൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം എന്നിവയും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. വിരമിച്ച ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖരിൽ നിന്ന് സിഇഒ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായി ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് പ്രമോദ് കോഹ്ലി, ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ (റിട്ട) വിഷ്ണുകാന്ത് ചതുർവേദി, മുൻ എൻഐടി റായ്പൂർ ചെയർമാൻ സുരേഷ് ഹവാരെ എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് അനുയോജ്യരായവരെ ശുപാർശ ചെയ്യുക. അന്തിമ നിയമനം ട്രസ്റ്റായിരിക്കും നടത്തുക.
രണ്ടാമത്തെ യോഗത്തിൽ കാണിക്കകൾ എണ്ണുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ, സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി, ട്രസ്റ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ സുതാര്യതയും മേൽനോട്ടവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യും. ക്ഷേത്ര സുരക്ഷ, വിഐപി, ആരതി പാസുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങളും പരിഗണിക്കും.
രാമക്ഷേത്ര കൊള്ളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ജൂൺ 13ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ജൂൺ 25ന് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും എട്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
എസ്ഐടിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ബുധനാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കുമെന്നും ട്രസ്റ്റ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.