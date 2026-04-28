ന്യൂഡൽഹി: അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സഹായിയായ സലീം ഡോളയെ തുർക്കിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ സലീം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സലീം ഡോളയെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം മുംബൈ പൊലീസിന് കൈമാറും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു തുർക്കി സുരക്ഷാ ഏജൻസി ഇസ്താംബൂളിൽ വച്ച് സലീം ഡോളയെ പിടികൂടിയത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനിയും മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുമാണ് ഇയാൾ.