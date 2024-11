ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു. സിസ്റ്റം ഓഫ് എയര്‍ ക്വാളിറ്റി ആന്‍റ് വെതര്‍ ഫോര്‍കാസ്റ്റിങ് ആന്‍റ് റിസര്‍ച്ച് ഡാറ്റ (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research Data) അനുസരിച്ച് 35 മോണിറ്ററിങ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലും വായുഗുണനിലവാരം 500 എക്യുഐ (AIQ) ആണ്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ദ്വാരകയിലാണ് (480). തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും ഇതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാല്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മലിനീകരണ തോത് കൂടിയതും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വിമർശനവും കണക്കിലെടുത്ത് ഡല്‍ഹിയിലെ 10, 12 ക്ലാസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ പൂർണമായും ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഡൽഹി സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കോളെജുകളിലും വകുപ്പുകളിലും ഈ മാസം 23 വരെ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനാക്കി. ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരുകളും സമാന തീരുമാനമെടുത്തു. ഗുഡ്ഗാവ്, നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്കൂളുകൾ അടച്ച് പഠനം ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് മാറിയത്.