India

ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരേ വീണ്ടും വാറന്‍റ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡൽഹി കോടതി

ഒക്റ്റോബർ 17ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി വാറന്‍റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
Delhi court issues fresh bailable warrants against YouTuber Dhruv Rathee

ധ്രുവ് റാഠി

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ന്യൂഡൽഹി: ഇൻഫ്ലുവൻസർ ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരേ അപകീർത്തിക്കേസിൽ വീണ്ടും വാറന്‍റ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡൽഹി കോടതി. 2018 ൽ വികാസ് പാണ്ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വികാസ് സാൻസ്ക്രിത്യായൻ നൽകിയ അപകൂർത്തിക്കേസിലാണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് രാഹുൽ ജെയിൻ പുതുതായി വാറന്‍റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി ഐടി സെൽ അംഗവും ഐ സപ്പോർട്ട നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന പേജിന്‍റെ സ്ഥാപകനുമാണ് വികാസ്.

ബിജെപി സെൽ പാർട് 2 എന്ന വിഡിയോയിൽ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നാണ് വികാസിന്‍റെ ആരോപണം. ഈ വിഡിയോ ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒക്റ്റോബർ 17ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി വാറന്‍റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ സമൻസുമായി എത്തിയപ്പോൾ ധ്രുവിന്‍റെ വീട് അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാം വിലാസത്തിൽ വീണ്ടും സമൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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