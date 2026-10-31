ന്യൂഡൽഹി: ഇൻഫ്ലുവൻസർ ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരേ അപകീർത്തിക്കേസിൽ വീണ്ടും വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡൽഹി കോടതി. 2018 ൽ വികാസ് പാണ്ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വികാസ് സാൻസ്ക്രിത്യായൻ നൽകിയ അപകൂർത്തിക്കേസിലാണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് രാഹുൽ ജെയിൻ പുതുതായി വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി ഐടി സെൽ അംഗവും ഐ സപ്പോർട്ട നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന പേജിന്റെ സ്ഥാപകനുമാണ് വികാസ്.
ബിജെപി സെൽ പാർട് 2 എന്ന വിഡിയോയിൽ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നാണ് വികാസിന്റെ ആരോപണം. ഈ വിഡിയോ ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒക്റ്റോബർ 17ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ സമൻസുമായി എത്തിയപ്പോൾ ധ്രുവിന്റെ വീട് അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാം വിലാസത്തിൽ വീണ്ടും സമൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.