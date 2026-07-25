ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്രം. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.
കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
യഥാർഥ നേതൃത്വം പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ അളക്കപ്പെടുന്നു, പൊതുജീവിതത്തിലും വിദ്യാർഥി ക്ഷേമത്തിലുമുള്ള ആജീവനാന്ത ഇടപെടലിന്റെ തെളിവായി @dpradhanbjp ജിയുടെ യാത്ര നിലകൊള്ളുന്നു.
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ, ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നമ്മുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യുവ വിദ്യാർഥികളെ ഓരോ തീരുമാനത്തിന്റെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവായി നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർഥമായ സമർപ്പണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു നിർണായക മേഖലയെ നയിക്കുന്നതിന് അപാരമായ സ്ഥിരോത്സാഹം ആവശ്യമാണ്, അദ്ദേഹം അത് ധൈര്യത്തോടെയും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയും സ്വീകരിച്ചു.
ധർമ്മേന്ദ്ര ജി, നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ സേവനത്തിനും പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും ശക്തമായ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സംഭാവനയ്ക്കും നന്ദി. അതേ ബോധ്യത്തോടെയും ആത്മാർഥതയോടെയും നിങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു!