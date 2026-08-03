മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തതിൽ അതൃപ്തി; കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ യശവന്തരായഗൗഡ പാട്ടീൽ രാജിവച്ചു

ബെംഗളൂരു: കർണാടക മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള അതൃപ്തിയെ തുടർന്ന് ബീജാപൂർ ജില്ലയിലെ ഇൻഡി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ യശവന്തരായഗൗഡ വി. പാട്ടീൽ നിയമസഭാ അംഗത്വം രാജിവച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെ വിധാൻ സൗധയിൽ വച്ച് പാട്ടീൽ തന്റെ രാജി കത്ത് നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ രുദ്രപ്പ ലമാനിക്ക് കൈമാറിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാട്ടീലിന്റെ അനുയായികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പാട്ടീലിനോട് അനീതി കാട്ടിയെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു രണ്ട് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ തിങ്കളാഴ്ച മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിച്ച് പുതിയ 20 മന്ത്രിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താനിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ലോക് ഭവനിൽ നടക്കും.