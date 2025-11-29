India

സമൂഹ മാധ‍്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തി പരാമർശം; പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് ഗാംഗുലിയുടെ ഭാര‍്യ

ശരീരാധിക്ഷേപം നടത്തിയതായും സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഡോണ ഗാംഗുലി നൽകിയ പരാതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
dona ganguly files complaint in police for social media abuse

സൗരവ് ഗംഗുലി, ഡോണ ഗാംഗുലി

Updated on

കോൽക്കത്ത: സമൂഹ മാധ‍്യമങ്ങളിലൂടെ തനിക്കെതിരേ അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ഇന്ത‍്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഭാര‍്യ ഡോണ ഗാംഗുലി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു.

കോൽക്കത്ത ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ തന്‍റെ നൃത്ത പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ അധിക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകൾ പ്രത‍്യക്ഷപ്പെട്ടതായും ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ പിടികൂടണമെന്നും പരാതിയിൽ പറ‍യുന്നു. ഠാക്കൂർപുക്കൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡോണ ഗാംഗുലി നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ശരീരാധിക്ഷേപം നടത്തിയതായും സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നും പരാതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

sourav ganguly
cyber attack
Kolkata
wife
police complaint

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com