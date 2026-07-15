India

ഇവി ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി; നോയ്ഡയിൽ വൻ തീപിടിത്തം, 2 മരണം|Video

തീ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നത് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് ഇടയാക്കി.
EV battery explodes while charging; massive fire in Noida, 2 dead

ഇവി ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി; നോയ്ഡയിൽ വൻ തീപിടിത്തം, 2 മരണം|Video

Updated on

നോയ്ഡ: നോയ്ഡ മാമുറയിലെ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ടായ തീ പിടിത്തത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറോളം പേരെ രക്ഷപെടുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഫയർ ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താഴത്തെ നിലയിൽ ഇലക്‌ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് വൻ തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായത്. തീ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നത് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് ഇടയാക്കി.

തീ പടർന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പുക ശ്വസിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് ദേഹാസ്വസ്ഥ്യമുണ്ടായതായും ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പരുക്കേറ്റവർക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Fire
charging points
electric bike
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com