ദുബായ് വിമാനത്താവളം അടച്ചു; പാതി വഴിയിൽ യാത്ര മതിയാക്കി എമിറേറ്റ്സ് വിമാനം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നു ദുബായിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച എമിറേറ്റ്സ് വിമാനം സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് ദുബായിൽ ഇറങ്ങാതെ തിരിച്ചെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.40ന് യാത്ര തിരിച്ച വിമാനമാണ് 8.40 ഓടെ തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തു തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്തത്. 353 യാത്രക്കാരും 19 ജീവനക്കാരുമാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ദുബായ് വിമാനത്താവളം അടച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പാതിവഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 325 യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന എമിറേറ്റ് വിമാനവും കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി.