മണിപ്പൂരിൽ നാല് ഭീകരർ അറസ്റ്റിൽ

ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിൽ നിരോധിത സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട നാല് ഭീകരരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.
പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി, സൊറീപ, കംഗ്ലെപാക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നീ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് പിടിയിലായത്. വിവിധ കവർച്ചാ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് ഇവർ. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിൽ സുരക്ഷാസേന നടത്തിവരുന്ന തെരച്ചിലിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.
മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മണിപ്പൂരിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിലും സുരക്ഷാസേന സ്ഥിരമായി പരിശോധനയും നടത്തിവരികയാണ്. മെയ്തി, കുക്കി വിഭാഗങ്ങളിൽ തമ്മിലുണ്ടായ കലാപത്തിൽ 260ലധികം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.