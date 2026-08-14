India

ജി.എസ്. പാട്ടീൽ കർണാടക നിയമസഭ സ്പീക്കർ

മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറാണ് പാട്ടീലിന്‍റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്
G.S. Patil

ജി.എസ്. പാട്ടീൽ

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ബെംഗളൂരു: കർണാടക നിയമസഭ സ്പീക്കറായി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ജി.എസ്. പാട്ടീലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറാണ് പാട്ടീലിന്‍റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വര പിന്താങ്ങി.

പ്രോ ടേം സ്പീക്കർ ടി.ബി. ജയചന്ദ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും ജെഡിഎസും സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചു.

ജൂൺ മൂന്നിന് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ യു.ടി. ഖാദർ രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്പീക്കർ പദവി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഗദഗ് ജില്ലയിലെ റോൺ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നാല് തവണ എംഎൽഎയായ ആളാണ് പാട്ടീൽ.

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