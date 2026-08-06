ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കനത്ത മഴ; നദികൾ അപകടനിരപ്പിൽ, സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി, ദേശീയപാതകൾ അടച്ചു

ഡെറാഡൂൺ: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അളകനന്ദ, മന്ദാകിനി, ഭഗീരഥി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നദികളിൽ അപകട മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡെറാഡൂൺ, ചമോലി, ബാഗേശ്വർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച അളകനന്ദ നദി 627 മീറ്റർ എന്ന അപകടനിരപ്പിൽ എത്തി. മന്ദാകിനി നദി 626 മീറ്ററിലും ഭഗീരഥി നദി 462 മീറ്ററിലും എത്തി. ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി പ്രധാന റോഡുകളിലും ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ചമോലി ജില്ലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ബദരീനാഥ് ദേശീയപാത അടച്ചു. ഉത്തരകാശിയിൽ ഗംഗോത്രി ദേശീയപാതയും യമുനോത്രി ദേശീയപാതയും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഡെറാഡൂൺ, ചമോലി, ബാഗേശ്വർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും, മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.