ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ സമരത്തിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ.
രാജ്യത്തെ യുവാക്കളും വിദ്യാർഥികളുമാണ് മറ്റേതൊരു രാഷ്ട്രീയ പദവികളെക്കാളും ബിജെപിക്ക് പ്രധാനമെന്നും ഈ തത്വത്തിന് അടിവരയിടുന്നതാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയായിരുന്നു അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ നടപടി പൂർണ നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് തനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതായും രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ മോദി സർക്കാർ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് നോക്കി കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.