India

സാഹിൽ വകോഡെയുടെ മരണം; ഐഐടി ബോംബെയിലെ പ്രൊഫസർക്കെതിരേ നടപടി

പ്രൊഫസർ സൂര‍്യനാരായണ ദൂല്ലയെ കോളെജ് ഡീൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
IIT Bombay removes Professor Suryanarayana Doolla as dean in student suicide case

സൂര‍്യനാരായണ ദൂല്ല, സാഹിൽ വകോഡെ

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മുംബൈ: ഐഐടി ബോംബെയിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിടെക് വിദ‍്യാർഥി സാഹിൽ വകോഡെയുടെ ആത്മഹത‍്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രൊഫസർ സൂര‍്യനാരായണ ദൂല്ലയെ കോളെജ് ഡീൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം അധ‍്യാപകനായി തുടരും.

അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമെ തുടർനടപടിയുണ്ടാകൂയെന്ന് ഡയറക്റ്റർ ഷിരീഷ് ബി. കേദാരെ വിദ‍്യാർഥികൾക്ക് അയച്ച ഇമെയിലിൽ പറയുന്നു. വിദ‍്യാർഥി ജീവനൊടുക്കിയതിനു പിന്നാലെ ക‍്യാംപസിനു മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി വിദ‍്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധം നടത്തിവരുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സാഹിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ ഇൻവിജിലേറ്ററായിരുന്നു സൂര‍്യനാരായണ ദൂല്ല. സാഹിൽ ചോദ‍്യപേപ്പർ ചാറ്റ് ജിപിടിയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരമെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഇക്കാര‍്യം ഉന്നത ഉദ‍്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ദൂല്ലയായിരുന്നു. സാഹിൽ ജാതി വിവേചനം നേരിട്ടെന്നും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും വിദ‍്യാർഥിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കുടുംബത്തിന്‍റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ദൂല്ലയുടെ പേരും എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

നേരത്തെ സാഹിലിന്‍റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതു വരെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു വിദ‍്യാർഥിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ. എന്നാൽ‌ 7 മണിക്കൂറോളം പൊലീസ് ഉദ‍്യോഗസ്ഥർ ഇവരുമായി സംസാരിക്കുകയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത്.

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