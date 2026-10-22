ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ഇന്ത്യയിലോ? യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിലെ 'നുണ' നിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യ

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ന്യൂഡൽഹി: തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടവും മനുഷ്യാവകാശവും സംബന്ധിച്ച് യുഎന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടിലെ വസ്തുതാപരമായ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. ആഗോള സ്ഥാപനത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന നുണകൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉത്തരവാദിത്വം പറയണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായ തീവ്രവാദികളിലൊരാളായ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടർ ബെൻ സൗളിന്റെ പരാമർശം.
"രേഖകൾക്കു വേണ്ടി ഇത് തിരുത്തട്ടെ," യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി രാഘു പുരി പറഞ്ഞു.
"2003-ലെ പട്ടിക രൂപീകരണത്തിനു വളരെ മുൻപു തന്നെ ഈ വ്യക്തി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അൽ-ക്വയ്ദയുമായും ഒസാമ ബിൻ ലാദനുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഇയാൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ്," അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദത്തെയും സിവിലിയൻ കൊലപാതകങ്ങളെയും ഔദ്യോഗിക നയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പരാജയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമായ പാക്കിസ്ഥാനെ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പുരി പറഞ്ഞു.
"ഈ ദിവസം വരെ, എന്റെ രാജ്യത്തിന് അയാളൊരു വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലായി തുടരുകയാണ്. യുഎന്നിന്റെ തന്നെ ലിസ്റ്റിങ് എൻട്രി പ്രകാരം, ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ കണ്ടെത്തി വധിച്ച അതേ രാജ്യത്താണ് അയാൾ താമസിക്കുന്നത്," ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ താമസിച്ചിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ സൈനിക നഗരമായ അബോട്ടാബാദിനെ സൂചിപ്പിച്ച് പുരി പറഞ്ഞു.
26/11 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുൾപ്പെടെ, ഇന്ത്യ തേടുന്ന നിരവധി തീവ്രവാദികൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോള സമൂഹം പാക്കിസ്ഥാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മാത്രം, അതും ഇടയ്ക്കിടെ, പ്രതീകാത്മക നടപടികൾ മാത്രമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ അധികൃതരിൽനിന്ന് അവർക്കെതിരേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
"റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ വ്യക്തമായ പക്ഷപാതിത്വവും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. തീവ്രവാദത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവർ, തങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശത്തെയും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ചട്ടക്കൂടിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷനായി മാറിയതായി തോന്നുന്നു," പുരി പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയിലെ 9/11 ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത അൽ-ക്വയ്ദ നേതാക്കൾ, അരാജകത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ വിജനതയിലല്ല, മറിച്ച് പാക്കിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളിലെ കോട്ടകെട്ടിയ സമുച്ചയത്തിലാണ് നീതിയിൽനിന്ന് ഒളിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ മുൻപും പല തവണ ആഗോള സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീവ്രവാദത്തെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും പുരി പറഞ്ഞു.