India

'ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി', ഇസ്രയേലിലേക്ക് തൊടുത്ത മിസൈലുകളിൽ കുറിച്ച് ഇറാൻ‌

മുംബൈയിലെ ഇറാൻ കോൺസുലേറ്റിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്
iran thanked indian people on missile

Updated on

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേലിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട മിസൈലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി കുറിച്ച് ഇറാൻ. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾക്ക് പുറത്ത് മാർക്കർകൊണ്ട് എഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത്. മുംബൈയിലെ ഇറാൻ കോൺസുലേറ്റിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇറാനോട് ഐക്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോടാണ് നന്ദി കുറിച്ചത്. ഇന്ത്യ കൂടാതെ സ്പെയിൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ജർമനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഇസ്രയേലിലേക്ക് തൊടുത്ത മിസൈലുകളിൽ ഇറാൻ സൈന്യം നന്ദി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇറാൻ എയ്റോസ്പേസ് ഫോഴ്സിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുൻപായി മാർക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ കുറിക്കുന്നതിന്‍റെ വിഡിയോ നേരത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. വിക്ഷേപണത്തറയിൽവച്ചാണ് സൈനികർ മിസൈലുകൾ കുറിപ്പുകൾ എഴുതിച്ചേർക്കുന്നത്.

Iran
missile
iran-isreal war

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com