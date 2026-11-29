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ജയ്പൂർ: വിരലിനേറ്റ പരിക്കിന് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ യുവാവിനെ ആശുപത്രി രേഖകളിൽ മരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് താൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട വിചിത്ര സാഹചര്യത്തിൽ 25 ദിവസമായി കഴിയുകയാണ് ജയ്പൂർ സ്വദേശി. അമർ സ്വദേശിയായ 31-കാരൻ ദിനേശ് സൈനിക്കാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
നവംബർ മൂന്നിനാണ് വിരലിനേറ്റ പരിക്കിന് സവായ് മാൻ സിംഗ് (എസ്.എം.എസ്) ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമ സെന്ററിൽ ദിനേശ് ചികിത്സ തേടിയത്. പ്രഥമശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടെങ്കിലും അന്ന് വൈകുന്നേരം മുതൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പൊലീസിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ കോളുകൾ വന്നുതുടങ്ങി. ദിനേശ് എന്നയാൾ മരിച്ചുവെന്നും മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശം. കരൗലിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു രോഗിയെ തന്റെ വിവരങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് പിഴവിന് കാരണമായതെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ദിനേശ് ഞെട്ടി.
അന്നു മുതൽ താൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ രേഖകളുമായി ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമ സെന്ററിലും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് വിഭാഗത്തിലും ദിനേശ് കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ പിഴവ് തിരുത്തപ്പെട്ടില്ല. നവംബർ 21-നും മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ തന്റെ പേരുൾപ്പെട്ട സന്ദേശം ലഭിച്ചു.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളെയും അവശ്യ സേവനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ദിനേശ്. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൽ (എസ്.ഡി.എം) നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി സമ്മതിച്ച എസ്.എം.എസ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ദീപക് മഹേശ്വരി, ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഞായറാഴ്ചയ്ക്കകം സൈനിയുടെ രേഖകൾ തിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.