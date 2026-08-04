തൃഷക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശം; ഉദയനിധിയെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടാൻ കോടതി നിർദേശം

ചെന്നൈ: നടി തൃഷക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡിഎംകെ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ ഉടൻ വിട്ടയകാണാമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. ചോദ്യം ചെയ്ത് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടാനാണ് പൊലീസിന് കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ വിട്ടയക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത്.സ്ത്രീകളുടെ താല്പ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം മാത്രമേ സര്ക്കാരിനുള്ളൂ എന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല് വിജയ് നാരായണന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
അതേ സമയം താൻ മോശം പരാമര്ശം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉദയനിധിയുടെ പ്രതികരണം. വിജയ്, തൃഷ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഉദയനിധി പറഞ്ഞു. ചെന്നൈ നീലാങ്കരയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചൊവാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഉദയനിധിയെ തഞ്ചാവൂര് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.