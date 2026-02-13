ടിവികെ റാലിക്കിടെ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു

ചെന്നൈ: വിജയുടെ നേതത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം(ടിവികെ) റാലിക്കിടെ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 37കാരനായ സൂരജ് ആണ് മരിച്ചത്. റാലി കാണാനെത്തിയ സൂരജ് ആകസ്മികമായി കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സെവ്വായ്പെട്ടായിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പമാണ് സൂരജ് താമസിച്ചിരുന്നത്. സേലം പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ടിവികെ കരൂരിൽ നടത്തിയ റാലിക്കിടെ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 40 പേർ മരിച്ചിരുന്നു.
സംഭവം പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ടിവികെ.