നിതീഷ് കുമാർ വെള്ളിയാഴ്ച രാജ്യസഭാ അം​ഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും; ബിഹാർ‌ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഉടൻ രാജിവയ്ക്കും

ബിഹാറിന്‍റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈമാസം 13ന് പറ്റ്നയിൽ ചേരുന്ന എൻഡിഎ യോ​ഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ വെള്ളിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച രാജ്യസഭാ അം​ഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നത്.

നിതീഷ് കുമാറും മുതിർന്ന ജെഡിയു നേതാക്കളും ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിന്‍റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈമാസം 13ന് പറ്റ്നയിൽ ചേരുന്ന എൻഡിഎ യോ​ഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും. 16നാകും സത്യപ്രതിജ്ഞ.

ബിജെപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സാമ്രാട് ചൗധരിയുടെ പേരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരി​ഗണിക്കുന്നത്. നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ മകൻ നിശാന്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആകുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.

