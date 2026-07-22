India

പാർലമെന്‍റിൽ കറുപ്പ് വേഷത്തിൽ എത്തി പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ

കോൺഗ്രസ് എംപിമാർക്കൊപ്പം സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ആർജെഡി എന്നീ പാർട്ടികളിലെ പാർലമെന്‍റ് അംഗങ്ങളും കറുപ്പ് വേഷമണിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി.
Opposition MPs are protesting in front of Parliament, dressed in black.

കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ പാർലമെന്‍റിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

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ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്‍റിൽ കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് എത്തി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ. രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരടക്കം കറുപ്പ് വേഷം ധരിച്ചാണ് എത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയ്ക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എംപിമാർക്കുമെതിരെ നടന്ന ഡൽഹി പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ നീക്കം.

കോൺഗ്രസ് എംപിമാർക്കൊപ്പം സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ആർജെഡി എന്നീ പാർട്ടികളിലെ പാർലമെന്‍റ് അംഗങ്ങളും കറുപ്പ് വേഷമണിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി. പാർലമെന്‍റിന് മുൻപിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി എംപിമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതായെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയം തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമായ ബുധനാഴ്ചയും പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്‍റിന്‍റെ ഇരുസഭകളിലും ഉന്നയിച്ചു. ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷം വിഷയം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ ഇരു സഭകളും നിർത്തിവച്ചു. വിഷയത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് സഭകൾ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത്.

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