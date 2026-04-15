ന്യൂഡല്ഹി: വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില് ചര്ച്ച ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക പാര്ലമെന്റെ സമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആക്കി വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ബില്ലിനെ പ്രധാന ശുപാര്ശ. ബില്ലിന്മേല് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് ചര്ച്ച ചെയ്യാനായി പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യ മുന്നണി പാര്ട്ടികളുടെ യോഗം ബുധനാഴ്ച ചേരും.
കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുടെ വസതിയിലാണ് യോഗം.
മണ്ഡല പുനര് നിര്ണയം തിരക്കിട്ട് നടത്തുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. വനിതാ ബില്ലിനു പുറമെ, അതിര്ത്തി നിര്ണ്ണയത്തിനുള്ള കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നീക്കവും യോഗത്തില് ചര്ച്ചയാകും.