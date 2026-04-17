ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചത്; പൈലറ്റുമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച സംഭവത്തിൽ പൈലറ്റുമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. ജെറ്റ്, ആകാശ എയർ വിമാനങ്ങളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തിന് കാരണക്കാരായ സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റ് ഇൻ കമാൻഡിനെയും കോ-പൈലറ്റിനെയും അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെന്റ് ചെയ്തു.
വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ടെർമിനൽ ഒന്നിലെ ടാക്സിവേയിൽ വെച്ചാണ് ലേയിൽ നിന്നെത്തിയ സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ ചിറക് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ആകാശ വിമാനത്തിൽ തട്ടിയത്. വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുകൾക്കും വാൽ ഭാഗത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും യാത്രക്കാർക്ക് അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പൈലറ്റുമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ ജാഗ്രത കുറവാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ ഉത്തരവിട്ടു.