"വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമില്ല"; കുടുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്

ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത് രഞ്ജിനി ഹരിദാസും ജാൻമണിയും. സിജ റോസ്, നോയ്ല ഫ്രാൻസി എന്നീ നടിമാരും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കെതിരേയല്ല നിലപാടുകൾക്കെതിരേയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അതിനെ എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നതെന്നും രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് ചോദിക്കുന്നു. വളരെ സമാധാനപരമായി നടത്തിയിരുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ അക്രമാസക്തമാക്കി മാറ്റിയത് ഫോഴ്സാണ്. പൊലീസ് കുറച്ചു കൂടി മാന്യമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും രഞ്ജിനി പറഞ്ഞു. മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വിഡിയോയും രഞ്ജിനി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കു വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്രൂരമായിട്ടാണ് പൊലീസ് പെരുമാറിയതെന്ന് നോയ്ല പറയുന്നു. സുരക്ഷിതയായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതു തന്നെ അദ്ഭുതമാണ്. കാരണം തലങ്ങു വിലങ്ങും ആളുകളെ അടിക്കുകയാണ്.
ഒരുപാട് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ചോര വാർന്നൊഴുകുന്ന അവരെ കാണുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മനസാകെ മടുത്തു. ഇങ്ങനെയല്ല ജനാധിപത്യ രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും നോയ്ല പറയുന്നു.
രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിനർഥം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, തിരിച്ചല്ല. സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുക എന്നും രഞ്ജിനി പറയുന്നു.