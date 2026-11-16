ചെന്നൈ: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പ് 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലൗ" പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെ മേക്കെദാട്ടു വിഷയം ഉന്നയിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ.
മേക്കെദാട്ടു വിഷയത്തിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരെ ഡൽഹി സന്ദർശന വേളയിൽ വിജയ് അറിയിക്കണമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാവേരി വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനുമേൽ വിജയ് സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ കർണാടക സർക്കാർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസർവോയർ പദ്ധതിയെച്ചൊല്ലി കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നദീജല തർക്കമാണ് മേക്കെദാട്ടു വിഷയം. ബെംഗളൂരുവിലെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഈ പദ്ധതി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് കർണാടക വാദിക്കുമ്പോൾ, ഇത് തങ്ങളുടെ കാർഷിക മേഖലയെയും ജലവിഹിതത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ആശങ്ക.
കർണാടകയിലെ രാമനഗര (നിലവിലെ ബെംഗളൂരു സൗത്ത്) ജില്ലയിൽ കാവേരിയും അർക്കാവതിയും സംഗമിക്കുന്നതിന് താഴെയായാണ് ഈ അണക്കെട്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 67.16 ടിഎംസി (TMC) വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബാലൻസിങ് റിസർവോയറാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിയിലൂടെ ഏകദേശം 400 മെഗാവാട്ട് ജലവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കർണാടക ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
മഴക്കാലത്ത് അധികമായി ഒഴുകി കടലിലേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം സംഭരിക്കാനാണ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നാണ് കർണാടകയുടെ വാദം. സുപ്രീം കോടതി വിധിപ്രകാരം തമിഴ്നാടിന് നൽകേണ്ട 177.25 ടിഎംസി വെള്ളം കൃത്യമായി നൽകുമെന്നും, അണക്കെട്ട് തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലായതിനാൽ മറ്റാരുടെയും അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ നിലപാട്.
കാവേരി നദീതടത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ (തമിഴ്നാട്, കേരളം, പുതുച്ചേരി) അനുമതിയില്ലാതെ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെയും കാവേരി ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിന്റെയും ലംഘനമാണെന്ന് തമിഴ്നാട് വാദിക്കുന്നു. വരൾച്ചയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കർണാടക വെള്ളം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാവേരി ഡെൽറ്റ കർഷകരുടെ ഉപജീവനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ് വിജയ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. തുടർന്ന് പരിപാടിക്ക് ശേഷം അർധരാത്രിയോടെ ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തും.
ഡൽഹിയിൽ മറ്റ് പരിപാടികളൊന്നും വിജയ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക അതിഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.