ശ്വസനസംബന്ധമായ പ്രശ്നം; കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പരമേശ്വര ആശുപത്രിയിൽ

ബെംഗളൂരു: ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വരയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാന ബാന്റ്മിന്റൺ അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവേ ശ്വസനസംബന്ധമായ പ്രശ്നമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു.
ബെംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് പരമേശ്വരയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കായിക വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയും പരമേശ്വര വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ, ആരോഗ്യമന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ എന്നിവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി പരമേശ്വരയെ സന്ദർശിച്ചു.