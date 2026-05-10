ശിവകാശിയിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക്! തമിഴ്‌നാട് കണ്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയായി സെൽവി എസ്. കീർത്തന

ടിവികെയുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത എംഎൽഎ എന്ന നേട്ടം കൂടി സെൽവി സ്വന്തമാക്കി
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാടിന്‍റെ 18-ാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വിജയ്. വിജയ്ക്കൊപ്പം 9 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഇവരിൽ ഒരു വനിതാ മന്ത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സെല്‍വി എസ് കീർത്തന എന്ന 29 കാരി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി എന്ന നേട്ടത്തോടെയാണ് സെൽവി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

ശിവകാശിയില്‍ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് കീർത്തന. ടിവികെയുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത എംഎൽഎ എന്ന നേട്ടം കൂടി സെൽവി സ്വന്തമാക്കി. എംഎസ്‌സിക്കാരിയായ സെൽ‌വി പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസൾട്ടന്‍റ് ആയിരുന്നു.

120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെയുടെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാവുകയായിരുന്നു. 108 സീറ്റ് നേടിയ ടിവികെയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ, മുസ്ലീംലീഗ്, വിസികെ എന്നീ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയിലാണ് അധികാരത്തിലേറിയത്. 59 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ദ്രാവിഡ കക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലല്ലാത്ത ഒരു സർക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ അധികാരമേറുന്നത്.

