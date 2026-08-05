ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിൽ അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തിയ ബൈക്ക് ടാക്സികൾക്കെതിരേ കർണാടക ഗതാഗത വകുപ്പ് വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 263 ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു. ബെംഗളൂരു നഗരപരിധിയിൽ ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേക എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
പരിശോധനയിൽ വാണിജ്യ സർവീസ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയ 263 ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ബെംഗളൂരു ദക്ഷിണ മേഖല അഡിഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണറുടെ (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാണിജ്യ യാത്രാസേവനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും ഗതാഗത വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.