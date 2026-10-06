തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പോളിങ് ആരംഭിച്ചു

ചെന്നൈ: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരാന്തകം, ധാരാപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പോളിങ്ങിന് തുടക്കമായി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിനാണ് പോളിങ് ആരംഭിച്ചത്.
രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വോട്ടർമാർ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പോളിങ്. ധാരാപുരത്ത് ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥിയായ എസ്. സുഗന്യ നേരത്തെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തി. വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ അവർ വിജയപ്രതീക്ഷയും പങ്കുവച്ചു.
മധുരാന്തകത്ത് പോളിങ് ആരംഭിക്കാൻ അൽപ്പം വൈകി. വിവിപാറ്റ് യന്ത്രത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് വൈകിയത്. എന്നാൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ തകരാർ പരിഹരിച്ചിരുന്നു.
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കനത്ത സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് പൊലീസ്, സിആർപിഎഫ് എന്നിവരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും സർക്കാർ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്ടിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മധുരാന്തകത്ത് 27 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമായ ധാരാപുരത്ത് 22 സ്ഥാനാർഥികളാണുള്ളത്. ഭരണകക്ഷിയായ ടിവികെ, പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ഡിഎംകെ, ദ്രവീഡിയൻ പാർട്ടിയായ എഐഎഡിഎംകെ, ഇടതുപാർട്ടികൾ, തമിഴ് ദേശീയവാദി പാർട്ടിയായ ടിവികെ എന്നിവർ തമ്മിലാണ് നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടം.
മുൻ എഐഎഡിഎംകെ എംഎൽഎമാരായ മരഗതം കുമാരവേൽ, പി. സത്യഭാമ എന്നിവരെയാണ് ടിവികെ സ്ഥാനാർഥികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും വേണ്ടി ടിവികെ അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ജോസഫ് വിജയ് പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.