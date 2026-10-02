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വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര വ്യാപകമാക്കി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

ഗാന്ധി ജയന്തിയിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് വെറ്റ്രി പയണം വിപുലീകരിച്ചു; 84 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിന സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, വരുമാന പരിധിയില്ല
Tamil Nadu Free Bus Travel Women

സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര വ്യാപകമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് നൽകി തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. 

Government of Tamil Nadu

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ചെന്നൈ: ഗാന്ധി ജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് വെള്ളിയാഴ്ച വെറ്റ്രി പയണം എന്ന വനിതാ സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരിച്ച പതിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ വിപുലീകരണത്തിലൂടെ 84 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നും, ഡീലക്സ്, എക്സ്പ്രസ് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വരുമാന പരിധിയില്ല. പ്രതിദിന യാത്രാ എണ്ണത്തിനും പരിധിയില്ല. ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെറ്റ്രി കഴകത്തിന്‍റെ പേരിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഈ ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്—സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള "വിജയകരമായ യാത്ര" എന്നർഥം വരുന്ന വെറ്റ്രി പയണം. ഏഴ് സംസ്ഥാന ഗതാഗത കോർപ്പറേഷനുകളിലായി 12,695 ബസുകളെയാണ് പദ്ധതി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. 84.32 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ചടങ്ങിനിടെ, യാത്രക്കാരുമായി സംവദിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കാൻ സൗജന്യ ബസ് ടിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, ഉപജീവനം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും, യാത്രാ ചെലവ് സ്ത്രീകളുടെയും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറുകളുടെയും പുരോഗതിക്ക് തടസമാകാതിരിക്കാനുമാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ. വിജയ് തമിഴൻ പാർഥിപൻ പറഞ്ഞു. യാത്രാ അവകാശങ്ങളിൽ വിവേചനം പാടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, സമത്വം വളർത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും വീടുകളിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കാളികളാകാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു "സാമൂഹിക വിപ്ലവം" എന്നാണ് പാർഥിപൻ ഈ പദ്ധതിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

"വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും തൊഴിലിലേക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയിലേക്കുമുള്ള അവരുടെ പ്രവേശനത്തിന് യാത്രാ ചെലവ് തടസമാകാതിരിക്കാൻ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, സാമൂഹിക നീതിയുടെയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്‍റെയും തത്വങ്ങളെ ആദരിക്കാനും, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും സമൂഹത്തിലും അവരുടെ പങ്കാളിത്തം സുഗമമാക്കാനുമാണ് ഈ തുടക്കം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്," മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേരത്തേ നിർദിഷ്ട തരം ബസുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം, ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ്, ഡീലക്സ്, മൊഫ്യൂസിൽ ഓർഡിനറി, ചില മലയോര മേഖലാ സർവീസുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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