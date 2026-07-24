India

വന്ദേമാതരം തടസപ്പെടുത്തിയാൽ മൂന്നു വർഷം തടവ്; രാജ്യസഭയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഇതുസംബന്ധിച്ച ബില്ല് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വെള്ളിയാഴ്ച രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും
Union Home Minister Amit Shah

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ

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ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയഗീതമായ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത് തടസപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതുസംബന്ധിച്ച ബില്ല് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വെള്ളിയാഴ്ച രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. വന്ദേമാതരം പാടുന്നത് തടസപ്പെടുത്തിയാൽ മൂന്നു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ നൽകാനാണ് ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥ.

നിലവിൽ ദേശീയഗാനമായ ജനഗണമന ആലപിക്കുന്നത് തടസപ്പെടുത്തുന്നതിന് എതിരെയുള്ള നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലും വന്ദേമാതരം കൂടി ആലപിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെയും ഗീതങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇപ്പോഴുള്ള നിയമങ്ങളെ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്‍റെ പുതി‍യ നീക്കം.

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