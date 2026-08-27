കാൺപൂരിൽ പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു; രണ്ട് പേർ മരിച്ചു

കാൺപൂർ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിൽ പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റുമാണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഗംഗാ ബാരേജിന് സമീപത്താണ് സംഭവം.
പരിശീലകനായ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി സച്ചിൻ ഭാട്ടിയ, ട്രെയ്നിയായ കർണാടക സ്വദേശി അഭിഷേക് പുജാരി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പരിശീലനത്തിനായി വിമാനം പറന്നുയർന്ന് 20 മിനിട്ടിനുശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഗ്രാമത്തിലെ പാടത്ത് വിമാനം തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ഗാർഗ് ഏവിയേഷന്റെ വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
2023 മുതൽ പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരട്ട എൻജിനുള്ള വിമാനമാണ് തകർന്നത്. 3000 മണിക്കൂർ പറക്കൽ പരിചയമുള്ള പൈലറ്റായിരുന്നു സച്ചിൻ ഭാട്ടിയ. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രഘുബീർ ലാൽ പറഞ്ഞു.