ടിഎംസി രാജ്യസഭാ എംപി രുക്മിണി മാലിക് രാജിവച്ചു; മമതയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി

കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ എംപി രുക്മിണി മാലിക് രാജിവച്ചു. ബംഗാളി സിനിമയിലെ നടി കൂടിയായ രുക്മിണി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകമാണ് രാജിവച്ചത്.
രാജ്യസഭാ ചെയർമാനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന് രുക്മിണി വ്യാഴാഴ്ച രാജി കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. അതേസമയം രാജി വെയ്ക്കാനുള്ള കാരണം രുക്മിണി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
കോയൽ മാലിക് എന്ന പേരിലാണ് രുക്മിണി അറിയപ്പെടുന്നത്. രാജ്യസഭാ അംഗത്വം രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ അംഗീകരിക്കണമെന്നുമാണ് രുക്മിണി രാജി കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈവർഷം ഏപ്രിലിലാണ് രാജ്യസഭാ എംപിയായി രുക്മിണി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.
അടുത്തിടെ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോവുന്ന ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിഎംസി അധ്യക്ഷയുമായ മമത ബാനർജിക്ക് അടുത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രുക്മിണിയുടെ രാജി.