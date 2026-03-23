പുതുച്ചേരിയിൽ ടിവികെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും; സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

പുതുച്ചേരി: നടൻ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം പുതുച്ചേരി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 30 സീറ്റിലും ടിവികെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും. അതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ടിവികെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും. ഏപ്രിൽ 9നാണ് പുതുച്ചേരിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 30 സ്ഥാനാർഥികളിൽ 2 പേർ വനിതകളാണ്.
ടിവികെയിലെത്തിയ മുൻ പുതുച്ചേരി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ വി. സ്വാമിനാഥൻ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിച്ച് മത്സരിക്കുമെന്ന് വിജയ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായാൽ മത്സരിക്കാൻ 80 സീറ്റുകളും വിജയിച്ചാൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവും വിജയ്യ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 23നാണ് തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.