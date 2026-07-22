India

പ്രായപൂർത്തിയായാലും മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് വഹിക്കാൻ അച്ഛൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്: ഹൈക്കോടതി

മകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതിനാൽ ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു അച്ഛന്‍റെ നിർദേശം
unmarried major daughter has recognized legal right to educational expenses from father

പ്രായപൂർത്തിയായാലും മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് വഹിക്കാൻ അച്ഛൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്: ഹൈക്കോടതി

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ബംഗളൂരു: അവിവാഹിതയായ മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ അച്ഛൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി. കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യത അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

മെഡിക്കൽ പി.ജി. കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന മകളുടെ വാർഷികഫീസായ 16 ലക്ഷംരൂപ നൽകണമെന്ന വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരേ മംഗളൂരുവിലെ വ്യവസായി നൽകിയ റിവിഷൻ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

മകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതിനാൽ ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു അച്ഛന്‍റെ നിർദേശം. ഇതിനെതിരേ മകളാണ് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

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