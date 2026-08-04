ലഖ്നൗ: മദ്രസകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരിൽ തീവ്രവാദസമാനമായ ചിന്താഗതിയുണ്ടാകുന്നതായി യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ. ചൊവ്വാഴ്ച വിധാൻ ഭവനിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം.
പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ സമാജ് വാദി പാർട്ടി(എസ്പി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരേ രംഗത്തെത്തി.
'മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നവർ ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിക്കുന്നില്ല, വന്ദേഭാരതം ആലപിക്കുന്നില്ല, അവർ തീവ്രവാദസമാനമായ ചിന്താഗതിയുള്ളവരായി മാറുകയാണ്.' എന്നുമാണ് കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ പറഞ്ഞത്.