India

"മദ്രസകളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് തീവ്രവാദ ചിന്താ​ഗതി"; വിവാദ പരാമർശവുമായി യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരേ രം​ഗത്തെത്തി
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കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ

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ലഖ്നൗ: മദ്രസകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരിൽ തീവ്രവാദസമാനമായ ചിന്താ​ഗതിയുണ്ടാകുന്നതായി യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ. ചൊവ്വാഴ്ച വിധാൻ ഭവനിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം.

പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ സമാജ് വാദി പാർട്ടി(എസ്പി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരേ രം​ഗത്തെത്തി.

'മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നവർ ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിക്കുന്നില്ല, വന്ദേഭാരതം ആലപിക്കുന്നില്ല, അവർ തീവ്രവാദസമാനമായ ചിന്താ​ഗതിയുള്ളവരായി മാറുകയാണ്.' എന്നുമാണ് കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ പറഞ്ഞത്.

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