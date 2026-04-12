India

കന്യാകുമാരിയിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വിജയ്, ആവേശമായി റോഡ് ഷോ

തുറന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വിജയ് ആരാധകർക്കിടയിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുകയായിരുന്നു

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ആവേശം പകർന്ന് ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്‌യുടെ റോഡ് ഷോ. കന്യാകുമാരിയിലെ റോഡ് ഷോയിൽ വിജയ് പങ്കെടുത്തത് സൈക്കിളാണ്. തുറന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വിജയ് ആരാധകർക്കിടയിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുകയായിരുന്നു.

ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംഎയ്ക്കെതിരേ വിജയ് കടുത്ത വിമർശനം അഴിച്ചുവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ സാധാരണക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിജയ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ജനങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളുടെയും മുന്നിൽ കൈനീട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അഴിമതി താഴെത്തട്ട് മുതൽ മുകൾത്തട്ട് വരെ പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ശതമാനം കമ്മീഷനായി മന്ത്രിമാരുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു.

Vijay
tamil nadu
election

