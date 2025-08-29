ന്യൂഡൽഹി: താരിഫ് യുദ്ധത്തിൽ യുഎസിന് ഇന്ത്യയുടെ കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന മറുപടി. ഇന്ത്യ പുതിയ വിപണികൾ സ്വന്തമാക്കിക്കോളാം എന്നാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷത്തെ കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ വർധനവാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യാപാര മേഖലയിൽ വലിയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ നേരിടുമ്പോഴും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്.
ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ മേച്ചിൽപുറങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ വർഷം നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ നിശ്ചയിക്കും. നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ടതായി വരില്ലെന്നും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ ഗോയൽ പറഞ്ഞു.