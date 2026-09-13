വിദർഭ: ജയന്റ് വീലിൽ മുടി കുടുങ്ങി യുവതിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ യവത്മലിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ജയന്റ് വീലിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച മുടി തൊലിയോടെ പറിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
തൻഹ പോല ഫെസ്റ്റിവലിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ജയന്റ് വീൽ മുഴുവൻ വേഗതയിൽ കറങ്ങുന്നതിനിടെ സീറ്റിനു പിന്നിലുള്ള കമ്പിയിൽ മുടി കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് മുടി ചുറ്റിപ്പിടിച്ചത്.
വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞ യുവതി നിലവിളിച്ചതോടെ സംഭവം അറിയുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും മുടി പറിഞ്ഞു വന്ന് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു യുവതി. ഇവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇത്തരം റൈഡുകൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.