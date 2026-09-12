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യുഎഇ - ജർമ്മനി പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ ധാരണ

തീരുമാനം യുഎഇ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ ജർമൻ സന്ദർശന വേളയിൽ
Agreement reached at business forum to strengthen UAE-Germany partnership

യുഎഇ - ജർമ്മനി പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ ധാരണ

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മ്യൂണിക്ക്: യുഎഇ പ്രസിഡന്‍റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ജർമ്മൻ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മ്യൂണിക്കിൽ യുഎഇ - ജർമ്മനി ബിസിനസ് ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നിരവധി ഉന്നത വ്യവസായ പ്രമുഖരും നിക്ഷേപകരും ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. യുഎഇയും ജർമനിയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി.

രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സ്വകാര്യ മേഖല വഹിക്കുന്ന നിർണ്ണായക പങ്കിനെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പ്രശംസിച്ചു. മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുളള നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും യുഎഇ പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു.

ഫോറത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായി 30 ധാരണാ പത്രങ്ങൾ ഒപ്പ് വെച്ചു. ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഗതാഗതം, വ്യോമയാനം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കൃഷി, ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലാണ് ധാരണപത്രങ്ങൾ.

മേഖലയിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിലറായ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി രണ്ട് ജർമ്മൻ കമ്പനികളുമായി ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ ധാരണ പത്രത്തിൽ ഒപ്പ് വെച്ചു. ധാരണപ്രകാരം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ഭക്ഷ്യോത്പ്പങ്ങൾ ലുലു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാക്കും.

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